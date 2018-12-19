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Trabzonspor’dan Esteban açıklaması

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 19.12.2018 13:59 | Son Güncelleme

Trabzonspor Kulübü alacakları nedeniyle sözleşmesini fesh eden ve şehri terk eden Esteban Alvarado için bir açıklama yayınladı.

Trabzonspor’dan Esteban açıklaması

Trabzonspor Kulübü resmi internet sitesinden Kosta Rikalı kaleci Esteban için bir açıklama yayınladı. Bordo mavililer oyuncunun sözleşmesini haksız olarak fesh ettiğini açıkladı. İşte kulüpten yapılan açıklama…

Profesyonel futbolcu Esteban Alvarado Brown, geçmiş dönemlere ait alacaklarından dolayı kulübümüze ihtar çekmiş, avukatıyla yapılan görüşmeler neticesinde ödeme için 24 Aralık 2018 tarihine kadar süre alınmıştır. Ancak; Esteban Alvarado Brown bu süreyi beklemeden sezon sonu bitecek sözleşmesini tek taraflı olarak haksız bir şekilde feshetmiştir.

Kulübümüz tarafından konuyla ilgili gerekli hukuki girişimlerde bulunulduğu kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Trabzonspor Esteban Alvarado

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