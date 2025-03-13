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Trabzonspor’dan Fatih Tekke ve Şenol Güneş için KAP bildirimi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
13.03.2025 15:57
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Trabzonspor, Teknik Direktör Fatih Tekke ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Trabzonspor’dan Fatih Tekke ve Şenol Güneş için KAP bildirimi

Trabzonspor, yeni teknik direktörü Fatih Tekke ile 4,5 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

YILDA 30 MİLYON TL KAZANACAK

Trabzonspor’dan KAP’a yapılan açıklamada, "Trabzonspor’dan Profesyonel Futbol Takımımızın Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Fatih Tekke ve ekibi ile 4,5 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Yapılan anlaşmaya göre; Sayın Tekke ve ekibine, yıllık 30.000.000.-TL garanti ücret ödenecektir. Her sezon için garanti ücret artışı, bir önceki sezondaki tutarın yüzde 20 oranında arttırılması suretiyle uygulanacaktır" denildi.

GÜNEŞ’E FESİH TAZMİNATI ÖDENMEYECEK

Öte yandan Trabzonspor, Şenol Güneş'in sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini ve herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyeceğini de KAP'a bildirdi. KAP’a yapılan açıklamada, "Şirketimiz ile Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörümüz Sayın Şenol Güneş arasındaki 30.06.2026 bitiş tarihli teknik adam sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Yapılan anlaşmaya göre, Sayın Güneş'e herhangi bir fesih tazminatı ödenmeyecektir" ifadelerine yer verildi.

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Trabzonspor
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