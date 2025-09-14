Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı sonrası olay itiraf! "Takımı sahadan çekmeyi düşündük"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe mağlubiyeti ardından konuştu.

"TAKIMI SAHADAN ÇEKMEYİ DÜŞÜNDÜK"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan: "Bugün takımı sahadan çekmeyi bile düşündük! Trabzonspor camiası uğraşılacak bir camia değil. Biz gerektiği yerde gerektiği şeyi yaparız. Artık boğazımıza kadar geldi! Bu iş böyle yürümez!" açıklamasını yaptı.

"TRABZONSPOR'UN MAĞLUBİYETİ DEĞİL, TÜRK FUTBOLUN MAĞLUBİYETİ"

Stefan Savic, "Trabzonspor gibi büyük bir kulübün kaptanı olmak gurur. Bu Trabzonspor'un mağlubiyeti değil, Türk futbolun mağlubiyeti. Sahada futbol oynanmadı! Türk futbolunun çözülmesi gereken sorunları var!" dedi.

"HER YIL DAHA KÖTÜYE GİDECEK!"

Savic, "En büyük sorunlar sahada! Sorumlu insanlar aksiyon almazsa, her yıl daha kötüye gidecek! Sahada maç oynanmadı, oynanmış bir futboldan bahsedemeyiz! Trabzonspor'un mağlubiyetinden bahsedemeyiz! Bir mağlubiyet varsa, Türk futbolunun mağlubiyeti! Dolayısıyla maçla ilgili bahsedecek bir kelime yok!" ifadelerini kullandı.