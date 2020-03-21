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Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye destek

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 21.03.2020 13:34 | Son Güncelleme

Tabzonspor Kulübü, Basketbol Erkek A Takımı'nda bazı oyuncular ile idari kadro çalışanlarında koronavirüse rastlandığını açıklayan Fenerbahçe'ye destek mesajı yayımladı.

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye destek

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Sevgili Fenerbahçe Ailesi, Oyuncularınızın ve idari kadrodaki arkadaşlarınızın yaşadığı kritik süreci sağlıklı bir şekilde atlatmalarını diliyor, en yakın zamanda iyi haberlerini beklediğimizi belirterek, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verildi.

(DHA)

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