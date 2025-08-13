Trabzonspor'dan Fenerbahçeli Emre Mor'a kanca! Karadeniz ekibinin milli oyuncu için vereceği bonservis bedeli belli oldu...

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor transferde rotayı İstanbul’a çevirdi. Emre Mor’un menajeriyle bir araya gelen Bordo Mavili ekip transferi tamamlamak için görüşmelerde bulunuyor.

TEKLİF VERİLECEK

Trabzonspor’un Emre Mor için Fenerbahçe’ye yakın zamanda bir teklif yapacağı ve bu teklifin 800 bin euro civarında olduğu bildirildi.

MOURINHO TAKIMDA İSTEMİYOR

28 yaşındaki Emre Mor’u takımda görmek istemeyen Jose Mourinho’nun satılabilir raporu verdiği öne sürüldü. Milli oyuncunun geleceğinin yakın zamanda belli olması bekleniyor.