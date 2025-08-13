SPOR

Trabzonspor'dan Fenerbahçeli Emre Mor'a kanca! Karadeniz ekibinin milli oyuncu için vereceği bonservis bedeli belli oldu...

Trabzonspor transferde gaza bastı. Karadeniz ekibi Fenerbahçe’nin kadroda düşünmediği Emre Mor’u kadrosuna katmak istiyor.

Trabzonspor'dan Fenerbahçeli Emre Mor'a kanca! Karadeniz ekibinin milli oyuncu için vereceği bonservis bedeli belli oldu...
Burak Kavuncu
Emre Mor

Emre Mor

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor transferde rotayı İstanbul’a çevirdi. Emre Mor’un menajeriyle bir araya gelen Bordo Mavili ekip transferi tamamlamak için görüşmelerde bulunuyor.

TEKLİF VERİLECEK

Trabzonspor dan Fenerbahçeli Emre Mor a kanca! Karadeniz ekibinin milli oyuncu için vereceği bonservis bedeli belli oldu... 1

Trabzonspor’un Emre Mor için Fenerbahçe’ye yakın zamanda bir teklif yapacağı ve bu teklifin 800 bin euro civarında olduğu bildirildi.

MOURINHO TAKIMDA İSTEMİYOR

Trabzonspor dan Fenerbahçeli Emre Mor a kanca! Karadeniz ekibinin milli oyuncu için vereceği bonservis bedeli belli oldu... 2

28 yaşındaki Emre Mor’u takımda görmek istemeyen Jose Mourinho’nun satılabilir raporu verdiği öne sürüldü. Milli oyuncunun geleceğinin yakın zamanda belli olması bekleniyor.

Canlı Skor

Anahtar Kelimeler:
transfer Emre Mor Trabzonspor son dakika fenerbahçe
