SPOR

Trabzonspor'dan Galatasaray'a olay gönderme

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 02.09.2018 10:04 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında karşılaştığı Galatasaray'ı 4-0 mağlup eden Trabzonspor, maç sonu rakibine göndermede bulundu.

Trabzonspor'dan Galatasaray'a olay gönderme

Yeni mabedi Medical Park Stadyumu'nda oynadığı üç G.Saray karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, yaptığı paylaşımda "Artık sarmıyor" ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper Lig Trabzonspor Galatasaray

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
haftayada 5 yersiniz ts. cunku siz anadolu takimisiniz.
kaç yıldır kaç kere şampiyon olabilmiş ki yrabzon büyük büyük konuşuyor.
Fanatik değilim. Fener maçı sonrası çok gülen GS lılara kızıp, BETER OLUN demiştim. Ah bu yerde kalmıyor.
artık sarmiyormus sanki her sene şampiyon oluyorlar. dur daha yeni başlıyor herşey. iflasın esigindeydiniz
zamanında terbiyesizlik yaparken iyiydi
çok erken degilmi bir maçtan sonra sahada kolbastı oynamak şampiyon olmuş gibi hani derlerya insanın sonu iyi olsun bakalım nolacak
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