Trabzonspor'dan Galatasaray'a olay gönderme

Yeni mabedi Medical Park Stadyumu'nda oynadığı üç G.Saray karşılaşmasından da galibiyetle ayrılan bordo-mavililer, yaptığı paylaşımda "Artık sarmıyor" ifadesini kullandı.
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