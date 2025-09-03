Trabzonspor'dan Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır için canlı yayında gözyaşlarını tutamadı! Yorumcu Erdal Hoş "Oğluma anlatmakta çok zorlandım” dedi...

Galatasaray’ın Trabzonspor’dan 27.500.000 Euro + KDV transfer bedeli ile transfer ettiği yıldız kaleci Uğurcan Çakır için tepkiler dinmek bilmiyor. Asist Analiz youtube kanalında ünlü yorumcu Erdal Hoş, spiker Alp Özgen ile program yaparken, gözyaşlarına hakim olamadı.

‘‘DÜNDEN BU YANA ÇOK YORULDUM!’’

Transferiyle Trabzonspor taraftarını hayal kırıklığına uğratan Uğurcan Çakır için yorumcu Erdal Hoş, "Dünden bu yana çok yoruldum. Belki de hayatımda ikinci kez annemle futbol muhabbeti yapmak zorunda kaldım. Annem bile Uğurcan'ın satılmasına çok sinirlendi!" dedi.

"OĞLUMA ANLATMAKTA ÇOK ZORLANDIM” DEDİ GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Trabzon'a her gittiklerinde oğluna TS Club'tan bir şeyler aldığını anlatan Hoş, "1 ay önce Trabzon’a gittik. TS Club’tan hep bir şey alırım oğluma. Oğluma, ‘Hadi gel bir şey alalım’ dedim. Uğurcan forması vardı, gitti yine Uğurcan forması aldı. Oğluma anlatmakta çok zorlandım” ifadelerini kullandı. Ünlü yorumcu konuşmasını bitiremeden duygularına hakim olamadı ve gözyaşlarına boğuldu.

‘‘BUNA İTİRAZIM VAR’’ DİYEREK SİTEM ETTİ…

Yorumcu Erdal Hoş, "İşin nereye gittiğini yönetici de anlayacak. Israrla söylediğim bir şey var. Trabzonspor futbolcu satar ama Trabzonspor satarsa şartları kendisi belirler. Zamanı kendisi belirler. Bugün yaşanan, “satmak zorunda kalmak” ise buna itirazım var. İkisi arasında fark var: sen ayarlayacaksın, sen öngöreceksin. Yönetemeyeceğini, kontrolünden çıkacağını önceden göreceksin" ifadelerini kullandı.

‘‘ŞU AN ALDIĞIN 27, İKİ AY ÖNCE ALDIĞIN 20’DEN DAHA AZ!’’

Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a rekor bonservisle transfer olmasına değinen Hoş, "Bana göre şu an aldığın 27, iki ay önce alacağın 20’den daha az para. İki ay önce alsaydın, süreci sen yönetecektin; şimdi rüzgara teslim oldun. Anlatmaya çalıştığım şey bu." şeklinde konuştu.