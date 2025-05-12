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Trabzonspor'dan Galatasaray maçı öncesi olay sözler! "Öfkemizde boğulursunuz"

Trabzonspor ile Galatasaray arasında oynanacak olan 63. Ziraat Türkiye Kupası finalini hakem Cihan Aydın yönetecek. Trabzonspor, Türkiye Kupası finaline hakem Cihan Aydın'ın atanmasına tepki gösterdi ve olay yaratan ifadeler kullandı.

Trabzonspor'dan Galatasaray maçı öncesi olay sözler! "Öfkemizde boğulursunuz"
Emre Şen

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor ile Galatasaray, 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.45’te Gaziantep Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Bu zorlu müsabakanın hakemi de belli oldu.

MAÇIN HAKEMİ CİHAN AYDIN OLDU

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Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, mücadelede Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın’ın yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Ozan Ergün olacak.

TRABZON'DAN TEPKİ! "ÖFKEMİZDE BOĞULURSUNUZ"

Trabzonspor'un açıklamasında, "Bu atamanın amacı; Türkiye'nin en büyük iki kulübünü sahada, tribünde, sokakta karşı karşıya getirmekten başka bir şey değildir! Şunun gayet iyi anlaşılmasını istiyoruz! Telafisi olmayacak Türkiye Kupası finalinde kulübümüzün hakkını yiyen; kendi geleceğini harcar ve camiamızın öfkesinde boğulur." denildi.

İŞTE AÇIKLAMANIN TAMAMI

"Takımımıza karşı sezon başından bugüne yapılanlar, münferit hata ve insani zaaf olarak asla değerlendirilemez. Karşımızda planlı ve süreklilik arz eden asimetrik müdahale düzeni vardır.

Daha iki hafta önce Kasımpaşa ardından Galatasaray karşısında "VAR tiyatrosu" sahne almış, Türk futbol tarihinde örneği olmayan ofsayt kurgularıyla puanlarımız gasp edilmiştir.

Süper Lig yetmemiş olacak ki Türkiye Kupası finalinde bir isim karşımıza çıkarılmıştır: Cihan Aydın. Peki kimdir bu figüran?

MHK'nın VAR toplantısına "En büyük Galatasaray" kullanıcı adıyla katılan, tribün kimliğiyle övünen, aidiyetini gizleme gereği dahi duymayan sözüm ona 'hakemdir!'

Görünen o ki TFF her türlü renge bürünmektedir ancak adaletin rengine sırt çevirmektedir.

Maalesef TFF'de adalet müessesesi artık çürümüş, kurum yansızlığını kaybetmiş, ahlaki zemin de terk edilmiştir.

Bu atamanın amacı; Türkiye'nin en büyük iki kulübünü sahada, tribünde, sokakta karşı karşıya getirmekten başka bir şey değildir!

Şunun gayet iyi anlaşılmasını istiyoruz!

Telafisi olmayacak Türkiye Kupası finalinde kulübümüzün hakkını yiyen; kendi geleceğini harcar ve camiamızın öfkesinde boğulur.

Çünkü tarihi zulüm yapanlar değil, zulme direnenler şekillendirir.

Ve bilinsin ki; "Zulüm ile abad olanın, sonu berbat olur."

Saygılarımızla…"

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Anahtar Kelimeler:
Hakem Trabzonspor galatasaray Cihan Aydın
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