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Trabzonspor'dan Jose Sosa'dan kaptanlık açıklaması

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 16.09.2018 07:58 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da ikinci kaptanlık görevi verilen Arjantinli yıldız Sosa, "Sorumluluğum daha da arttı. En iyi şekilde karşılığını vereceğim" dedi.

Trabzonspor'dan Jose Sosa'dan kaptanlık açıklaması

Trabzonspor'un deneyimli ismi Jose Sosa yeniden doğuyor. Sezon başından itibaren artan performansıyla dikkat çeken Arjantinli yıldız, son olarak kendisine verilen ikinci kaptanlık göreviyle büyük bir mutluluk yaşadı. Kaleci Onur Kıvrak'tan sonra ikinci kaptanlığı alan Sosa, yabancı uyruklu futbolcularla daha sağlıklı bir diyaloğun kurulmasını sağlayacak.

HERKESE TEŞEKKÜRLER

Teknik direktör Ünal Karaman'ın sezon başından beri üzerine titrediği tecrübeli orta saha, "Hocam bana güvenini her fırsatta anlatıyor. Şimdi yönetim kurulu kararıyla böyle bir göreve layık görüldüm. Herkese teşekkür ediyorum. Sorumluluğum daha da arttı. Ben de işimi en iyi şekilde yaparak karşılık vermeye çalışacağım. Bu sezon bambaşka bir Sosa izleteceğim" dedi.

Ligde 4 maçta 1 asist yapan Sosa, maç başına 3 hava topu kazanma, 55 başarılı pas ve yüzde 64'lük ikili mücadele kazanma yüzdesi ile dikkat çekti.

NWAKAEME TAM GAZ

Son Galatasaray maçında 2 gol bir asistle yıldızlaşan Nijeryalı oyuncu, antrenman performansı ile de büyülüyor. Son yapılan idmandaki şut çalışmasında adeta gövde gösterisi yapan 29 yaşındaki kanat oyuncusu, çektiği 10 şutun 9'unu golle sonuçlandırmayı başardı. Teknik direktör Ünal Karaman'ın özel olarak tebrik ettiği Nijeryalı oyuncuyu, kaleyi koruyan isimler de kutladı. (SABAH)

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Anahtar Kelimeler:
sosa Spor Toto Süper Lig Trabzonspor ünal karaman

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