SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor'dan Josef de Souza hamlesi

Trabzonspor'dan Josef de Souza hamlesi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 14.05.2020 10:02 | Son Güncelleme

Kulübü Al Ahli ile problem yaşayan Brezilyalı futbolcu, 15 gün içerisinde maaşının tamamının yatmaması halinde sözleşmesini feshedeceğini bildirdi. Mikel'in boşluğunu Souza ile doldurmak isteyen Bordo-Mavililer ise Arabistan'dan gelecek haberi bekliyor. Trabzonspor sözleşme feshi durumunda harekete geçecek.

Trabzonspor'dan Josef de Souza hamlesi

Suudi Arabistan basınından çarpıcı iddia... Geçen sezon başında 12 milyon Euro karşılığında Fenerbahçe'den, Al Ahli'ye transfer olan Josef de Souza'nın maaşının tamamını alamaması nedeniyle Arabistan'dan ayrılabileceği öne sürüldü. Saudi 360'ın haberine göre, Trabzonspor'un transfer listesinde yer alan Brezilyalı futbolcu, 1.5 milyon Euro'luk alacağı nedeniyle yönetimle arasını açtı. Al Ahli ödemenin bir kısmını yapsa da 31 yaşındaki oyuncu ücretinin tamamını istedi.

UZUN ZAMANDIR LİSTEDE

Yönetim, Sambacı'yı maaşının kalan kısmını ileri bir tarihte ödemek için ikna edemedi. Yıldız oyuncu da 15 gün içerisinde parasının tamamını alamaması durumunda sözleşmesini feshedeceğini yetkililere bildirdi. Bu durum Trabzonspor yönetimini de heyecanlandırdı. Mikel'in boşluğunu Josef ile doldurmayı planlayan Bordo-Mavililer, sözleşme feshi durumunda direkt olarak tecrübeli oyuncuyla temasa geçecek.Hatırlanacağı üzere Souza daha önce Fırtına'nın gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

"TÜRKİYE'DE KUPA KAZANMAK İSTİYORUM"

Nisan ayında yayıncı kuruluş beIN SPORTS'a röportaj veren 31 yaşındaki oyuncu, Türkiye'ye dönmek istediğini açıklamıştı. Yıldız orta saha, "Sözleşmem bittiği zaman Türkiye'ye dönmek ve o atmosferi bir kez daha hissetmek istiyorum. Oradaki eksiğimi tamamlamak ve kupa kazanmak istiyorum. Türk futbolunun tarihinde kupa kazanarak yer etmeyi hedefliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

(AKŞAM)


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
14 kişilik araçtan 35 kişi çıktı 14 kişilik araçtan 35 kişi çıktı
Hüseyin Çimşir'den psikolojik kondisyonHüseyin Çimşir'den psikolojik kondisyon
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya Türkiye gündeminde! Destek yağıyor

Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya Türkiye gündeminde! Destek yağıyor

Ercüment Ovalı'dan aşı çalışmalarına ilişkin açıklama

Ercüment Ovalı'dan aşı çalışmalarına ilişkin açıklama

Süper Lig resmen başlıyor!

Süper Lig resmen başlıyor!

Diagne'nin yeni takımı belli oldu!

Diagne'nin yeni takımı belli oldu!

Erzurumspor'da 11 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Erzurumspor'da 11 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Ligi iptal ederseniz, takımı ligden çekerim

Ligi iptal ederseniz, takımı ligden çekerim

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Trabzonspor'un Jose Sosa teklifi ortaya çıktı!

Trabzonspor'un Jose Sosa teklifi ortaya çıktı!

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

'Trabzonspor'un şampiyon olmasını çok istiyorum'

'Trabzonspor'un şampiyon olmasını çok istiyorum'

Uğurcan Çakır karantina günlerini anlattı

Uğurcan Çakır karantina günlerini anlattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzonspor'dan Josef de Souza hamlesi

Trabzonspor'dan Josef hamlesi

Hüseyin Çimşir'den psikolojik kondisyon

Hüseyin Çimşir'den psikolojik kondisyon

Trabzonspor'dan koronavirüs açıklaması!

Trabzonspor, test sonuçlarını açıkladı

Trabzonspor taktik çalıştı

Trabzonspor antrenmanlara devam etti

Trabzonspor, takım halinde çalıştı

Trabzonspor, takım halinde çalıştı

Trabzonspor'dan koronavirüs açıklaması

Trabzonspor koronavirüs test sonuçlarını açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.