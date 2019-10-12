Trabzonspor'dan kan bağışı kampanyasına destek

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu, sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, yönetim kurulu üyesi Zafer Göktaş, teknik direktör Ünal Karaman, futbolcular Ivanildo Fernandes, Filip Novak, Donis Avdijaj, Ece Kardeşler ve Kamil Ahmet Çörekçi, 15 Temmuz Hürriyet ve Şehitler Parkı'nda kurulan Kızılay Kan Merkezi'nde bir araya geldi.

Kulübün kuruluş yılı olan 1967'den esinlenerek bu sayıda kan bağışı elde etmeyi amaçladıklarını ifade eden Sağıroğlu, "Kızılay'a, Trabzonspor olarak bir katkı yapabildiysek ne mutlu bize. Trabzonspor olarak 1967 ünite kan bağışı olarak başlatılan sloganımız inşallah çok daha fazla sayıya ulaşır. Şu dönemlerde çok ciddi şekilde ihtiyaç duyulan kan bağışı, dilerim tüm hızıyla devam eder" değerlendirmesinde bulundu.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ünal Karaman ise kampanyada Türk Kızılay'ın büyük bir emek harcadığını vurguladı.

Kulübün böyle bir organizasyon içerisinde yer almasının kendilerini mutlu ettiğini anlatan Karaman, şöyle devam etti: