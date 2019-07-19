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Trabzonspor'dan "keşan" motifli forma

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 19.07.2019 19:35 | Son Güncelleme

Trabzonspor Kulübü, yeni sezonda giyilecek formayı Abdülkadir Ömür'ün de yer aldığı duygusal bir kısa film ile taraftarlarına duyurdu.

Trabzonspor'dan "keşan" motifli forma

Bordo-mavili kulubün resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan kısa filmde, yaylada futbol oynayan çocukların başından geçen bir hikayeye yer verildi. Film, üzerlerinde Trabzonsporlu futbolcular Abdulkadir Parmak, Hüseyin Türkmen, Yusuf Yazıcı ve Uğurcan Çakır'ın isimlerinin yazılı olduğu formaları giyen ve isimleri Abdulkadir, Hüseyin, Yusuf ve Uğurcan olan çocuklar kendi aralarında futbol oynarken forması olmadığı için oyuna dahil olmayan Abdülkadir isimli başka bir çocuğun hikayesini konu alıyor.

Arkadaşlarıyla futbol oynayabilmek için bir tişört üzerine 10 numara ve ismini yazan Abdülkadir'i, annesi fark ederek evinde bulunan tezgahta onun için yöreye özgü "keşan" motiflerinden forma yapıyor. Kısa film, Abdülkadir Ömür'ün Medical Park Stadı'nda üzerinde keşan motiflerinin yer aldığı formayı giymesiyle sona eriyor.

Trabzonspor Kulübü, kısa filmle ilgili yaptığı paylaşımda ise, "Coğrafyamızın geleneksel dokuma bezi keşan motiflerini formamıza gururla işledik. Çünkü bize ait olan ve bizden kıldığımız her zaman en güzelidir. Biliyoruz ki #yanyana durursak #bizbize yeteriz. Gri formamız, yarın öğleden sonra TS Club ve online mağazamızda." ifadelerine yer verdi.

Bordo-mavili kulübün yeni formasının yarın öğleden sonra TS Club ve online mağazada satışa sunulacağı aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Abdülkadir Ömür

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