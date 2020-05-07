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Trabzonspor'dan koronavirüs açıklaması

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 07.05.2020 17:53 | Son Güncelleme

Trabzonspor; futbolcu kadrosu ve teknik heyete yapılan koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Trabzonspor'dan koronavirüs açıklaması

Süper Lig'in lideri Trabzonspor'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinden geçen teknik ekip ve sporcuların test sonuçlarının negatif olduğu bildirildi.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, dün futbolcu kadrosu ve teknik heyete yapılan Kovid-19 testlerinin sonuçlandığı ve pozitif vakaya rastlanmadığı belirtildi.

Takımın yarından itibaren sakatlıkları bulunan oyuncular haricinde tam kadro antrenmanlara başlayacağı vurgulandı.

Ayrıca, 15 gün içinde takımın bir hazırlık maçı oynamasının planlandığı, takım bulunamaması halinde hazırlık karşılamasının 19 yaş altı takımı ile gerçekleştirileceği kaydedildi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
oynayın oynayın siz ile gs el ele verin hep oynayın sonra xikipta ağlamayın ajitasyon yapmayın
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