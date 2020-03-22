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Trabzonspor'dan koronavirüs nedeniyle ayrılan Obi Mikel ailesine kavuştu

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 22.03.2020 16:46 | Son Güncelleme

Trabzonspor'dan koronavirüs tehlikesi yüzünden kendi isteği ile ayrılan Obi Mikel ailesine kavuştu. Ünlü yıldız yaptığı paylaşımla ailesini çok özlediğini belirtti.

Trabzonspor'dan koronavirüs nedeniyle ayrılan Obi Mikel ailesine kavuştu

Trabzonspor, John Obi Mikel'in sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiğini açıkladı. Bordo mavili ekip resmi internet sitesinden yaptığı açıklama ile bu kararı bildirdi.

İŞTE O AÇIKLAMA

"Şirketimiz ile John Obi Mikel arasındaki 30.06.2019 başlangıç 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Karşılıklı fesih anlaşması ile futbolcu, ileriye dönük tüm alacaklarından vazgeçmiştir."

OBİ MİKEL'DEN PAYLAŞIM

Obi Mikel ailesine kavuştu. Paylaştığı fotoğrafa "Seni çok seviyorum aşkım! Evde olmak harika." notunu yazdı.

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