Trabzonspor'dan koronavirüs paylaşımı!

Süper Lig'in ertelenmesinin ardından Trabzonspor'dan paylaşım geldi.
Bordo-mavili kulüp paylaşımda "Pes etmedik, vazgeçmedik; hayallerimizi sadece erteledik! Çünkü her şeyin başı sağlık! Stadyumumuzda birbirimize sarılıp zaferlerle coşacağımız, taraftarlarımızla bir arada olacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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