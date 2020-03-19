Trabzonspor'dan koronavirüs paylaşımı!

Süper Lig'in ertelenmesinin ardından Trabzonspor'dan paylaşım geldi.

Bordo-mavili kulüp paylaşımda "Pes etmedik, vazgeçmedik; hayallerimizi sadece erteledik! Çünkü her şeyin başı sağlık! Stadyumumuzda birbirimize sarılıp zaferlerle coşacağımız, taraftarlarımızla bir arada olacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

