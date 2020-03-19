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Trabzonspor'dan koronavirüs paylaşımı!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 19.03.2020 17:56 | Son Güncelleme

Süper Lig'in ertelenmesinin ardından Trabzonspor'dan paylaşım geldi.

Trabzonspor'dan koronavirüs paylaşımı!

Süper Lig'in ertelenmesinin ardından Trabzonspor'dan paylaşım geldi.

trabzon

Bordo-mavili kulüp paylaşımda "Pes etmedik, vazgeçmedik; hayallerimizi sadece erteledik! Çünkü her şeyin başı sağlık! Stadyumumuzda birbirimize sarılıp zaferlerle coşacağımız, taraftarlarımızla bir arada olacağımız günleri sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Lig iptali olsun beleş şampiyonluk istemişti başkanınız
sizin hayelleriniz bizim gerceklerimizdir topaç gibi dönüyorsunuz maskeli başkanınız 5 gün önce farklı konuşuyordu
Yok öyle beleş şampiyonluk hakedecek sin önce
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