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Trabzonspor'dan Nwakaeme ve Ekuban açıklaması

09.04.2021 17:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Nwakaeme ve Ekuban'ın sakatlıklarıyla ilgili bilgi verdi.

Trabzonspor'dan Nwakaeme ve Ekuban açıklaması

Trabzonspor, takımım yıldız isimleri Anthony Nwakaeme ve Caleb Ekuban'ın çekilen MR'larında kas gerilmesi ve ödem tespit edildiğini açıkladı.
Trabzonspor kulüp doktoru Op. Dr Hakan Çelik, "Kayserispor müsabakasında sağ uyluk arka adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle oyundan çıkan Anthony Nwakaeme'nin bugün çekilen MR'ında kas gerilmesi ve ödem tespit edilmiş olup futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır. Yine aynı müsabakada sağ uyluk üst adalesinde gerilme oluşan Caleb Ekuban'ın dün çekilen MR'ında kas gerilmesi ve ödem tespit edilmiş olup bu oyuncumuzun da tedavisine devam edilmektedir" dedi.

Trabzonspor, Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Rizespor ile karşılaşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Anthony Nwakaeme Caleb Ekuban
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