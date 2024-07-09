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Trabzonspor'dan Onuachu'ya rekor teklif! İngiliz devinin inadı kırıldı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
09.07.2024 16:17
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Trabzonspor, Paul Onuachu için kulübü Southampton’a 7 milyon Euro ve sonraki satıştan %25 pay teklif etti. Bordo-mavililerin bu transfer için bastırdığı öğrenilirken anlaşmanın an meselesi olduğu aktarıldı.

Trabzonspor'dan Onuachu'ya rekor teklif! İngiliz devinin inadı kırıldı

Yeni sezona yaptıkları transferlerle damga vurmaya hazırlanan Trabzonspor, eski oyuncuları Onuachu'yu kadrosuna katabilmek için yoğun mesai harcıyor.

İLK TEKLİF REDDEDİLMİŞTİ

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Daha önce yapılan kiralama teklifini reddeden Southampton kulübünün inadı kırıldı.

TEKLİF 7 MİLYON EURO

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Nijeryalı golcü için İngiliz kulübüne 7 milyon euro + sonraki satıştan %25 pay teklifi yapan Trabzonspor olumlu dönüş aldı. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Trabzonspor'un tarihinin en pahalı futbolcusu olacak.

2023-2024 sezonunda Trabzonspor ile 25 karşılaşmaya çıkan Onuachu 17 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.

Euro 2024


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