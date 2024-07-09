Trabzonspor'dan Onuachu'ya rekor teklif! İngiliz devinin inadı kırıldı

Yeni sezona yaptıkları transferlerle damga vurmaya hazırlanan Trabzonspor, eski oyuncuları Onuachu'yu kadrosuna katabilmek için yoğun mesai harcıyor.

İLK TEKLİF REDDEDİLMİŞTİ

Daha önce yapılan kiralama teklifini reddeden Southampton kulübünün inadı kırıldı.

TEKLİF 7 MİLYON EURO

Nijeryalı golcü için İngiliz kulübüne 7 milyon euro + sonraki satıştan %25 pay teklifi yapan Trabzonspor olumlu dönüş aldı. Bu transferin gerçekleşmesi durumunda Trabzonspor'un tarihinin en pahalı futbolcusu olacak.

2023-2024 sezonunda Trabzonspor ile 25 karşılaşmaya çıkan Onuachu 17 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.





