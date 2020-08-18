Trabzonspor'dan orta sahaya sambacı; Flavio

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor bir futbolcuyu daha kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
TRT SPOR'un haberine göre; Karadeniz ekibi, Brezilya'nın Bahia takımında oynayan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Flavio ile anlaşmaya vardı.
Trabzonspor daha önce Anders Trondsen, Marlon Xavier ve Stiven Plaza ile sözleşme imzalamıştı.
Bordo-mavililer Brezilya ekibinin bu rakamı kabul etmesini beklerken, Bahia taraftarları ise oyuncunun takımdan ayrılmaması için kampanya başlatmıştı. Flavio, görüşmeler nedeniyle sakatlık riskine karşı önceki akşam maçın kadrosuna alınmamıştı.
Kariyeri boyunca sadece bir kez Brezilya dışına çıkan 24 yaşındaki futbolcu, sert oyun anlayışı ve hırslı yapısı ile dikkat çekiyor. Bordo-mavili yönetimin, bu transferi de kısa süre içerisinde tamamlayıp, Brezilya'da ligler devam ettiği için hazır olan oyuncuyu Trabzon'a getirmeyi planladığı öğrenildi.
F.Bahçe yıldız futbolcu ile anlaşmaya vardı
Çebi'den Cengiz'e, Mensah göndermesi!
Mehmet Ekici'den Galatasaray'a transfer yanıtı!
F.Bahçe Gustavo'nun çıkış şartını belirledi
Beşiktaş B planı Cyle Larin
İngiliz ekibi peşinde! Resmi teklif yapacaklar...
İlyas Namoğlu, hayatını kaybetti
Trabzonspor'da imza yağmuru! 4 isim birden...
Galatasaray, yeni transferini resmen açıkladı!
Batuhan Karadeniz'in yeni takımı şaşırttı
Dünya devi, koronavirüs nedeniyle 44 milyon avro zararda
Okuyucu Yorumları 0 yorum