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Trabzonspor'dan Özkan Sümer'e teşekkür

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 18.08.2018 18:51 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da kulüp genel koordinatörlüğü görevini yürüten Özkan Sümer'le yolların ayrıldığı duyuruldu.

Trabzonspor'dan Özkan Sümer'e teşekkür

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün içinde bulunduğu şartlar, Sayın Özkan Sümer'in arzu ettiği şekilde çalışmasına ne yazık ki imkan vermemiştir. Bu doğrultuda, her zaman ve her koşulda Trabzonspor'un yanında olan Sayın Özkan Sümer ile yollarımız ayrılmıştır" denildi.

Özkan Sümer'e hizmetlerinden dolayı teşekkür edilerek, "Bu vesileyle, kısa süre de olsa çalışma imkanı bulduğumuz, her zaman bilgi ve birikiminden yararlandığımız, bundan sonra da yararlanmayı arzu ettiğimiz Trabzonspor'un önemli değerlerinden biri olan Sayın Özkan Sümer'e teşekkür ediyor, kendisine sevgilerimizi sunuyoruz" ifadeleri kullanıldı.


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Anahtar Kelimeler:
özkan sümer Trabzonspor

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