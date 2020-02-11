Trabzonspor’dan "sakatlık" açıklaması

Trabzonspor Kulübü, sakatlıkları bulunan Erce Kardeşler, Caleb Ekuban ve Yusuf Sarı’nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Bordo mavili kulübün doktoru Hakan Ayaz; Erce Kardeşler, Caleb Ekuban ve Yusuf Sarı’nın tedavi sürecinde olduğunu belirterek, “Gençlerbirliği maçı öncesi yapılan antrenmanda sakatlanan oyuncumuz;
Erce Kardeşler’in çekilen MR ve yapılan tetikler neticesinde sol dizinde ödem tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır.
Caleb Ekuban’ın ise sol arka adalesinde gerilme, Pubis kemik ödemi ve sol ayak başparmak tendonunda ödem tespit edilmiş ve oyuncumuzun tedavisi sürmektedir.
Yusuf Sarı’nın da sol dizinde diz kapağı sürtünmesi ve ITB (iliotibial bant) sürtünmesi ve Plica sendromu tespit edilmiş olup tedavisi devam etmektedir” dedi.
Kulüpler Birliği toplantısına F.Bahçe'den protesto
Adem Büyük'ten Galatasaray'a 5 yıllık katkı
UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
İşte Abdullah Avcı'nın yeni adresi
Ünlü teknik direktör istifa etti
Serie A'da krallık yarışı kızıştı
Galatasaray'a kayyum atanacak mı?
F.Bahçe’den Nihat Özdemir'e çağrı
Juventus'ta Douglas Costa şoku
Adebayor'un yeni takımı belli oldu!
Dortmund, Sancho'nun fiyatını belirledi!
Beşiktaş'tan kural hatası paylaşımı!
Beşiktaş'tan McKissic açıklaması!
Trabzonspor'dan Ali koç'a flaş cevap
Talisca'dan virüs açıklaması
Baiano özür diledi
Okuyucu Yorumları 0 yorum