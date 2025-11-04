SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor

Trabzonspor’dan Savic’in sakatlığı ile ilgili açıklama! Kötü haber geldi...

Trabzonspor'da, Süper Lig’in 11’inci haftasında oynanan Galatasaray karşılaşmasında sakatlanan Stefan Savic’in sağlık durumu ile ilgili açıklama yapıldı.

Trabzonspor’dan Savic’in sakatlığı ile ilgili açıklama! Kötü haber geldi...
Berker İşleyen

Trabzonspor’da, Süper Lig’in 11’inci haftasında Galatasaray ile oynanan maçın 50'nci dakikasında sakatlanarak oyundan çıkan Stefan Savic’in sağlık durumuna ilişkin sağlık kurulu bir açıklama yaptı.

KAS VE TENDONDA YARALANMA

Trabzonspor’dan Savic’in sakatlığı ile ilgili açıklama! Kötü haber geldi... 1

Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, oyuncunun sol uyluk hamstring kas ve tendonunda yaralanma tespit edildiğini söyledi.

Beşir, “Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu’nun 11’inci haftasında oynadığımız Galatasaray maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Stefan Savic’in, yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk hamstring kas ve tendonunda yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Samsunspor-Hamrun Spartans maçının hakemi belli oldu!Samsunspor-Hamrun Spartans maçının hakemi belli oldu!
UEFA açıkladı! F.Bahçe'ye Hollandalı hakemUEFA açıkladı! F.Bahçe'ye Hollandalı hakem
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Sakatlık son dakika
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Balıkesir'de depremler devam ediyor! AFAD duyurdu: Büyüklüğü 4.3

Türkiye itiraz etmişti! AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Türkiye itiraz etmişti! AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Fernando Muslera'dan futbol dünyasını karıştıracak açıklama! "Bu spor o kadar da temiz değil..."

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Güllü'nün ölümüyle ilgili yeni gelişme! O rapor ortaya çıktı

Balıkesir'deki deprem sonrası dikkat çeken uyarı! "Sındırgı acilen taşınmalı"

Balıkesir'deki deprem sonrası dikkat çeken uyarı! "Sındırgı acilen taşınmalı"

Altın alacakları uyardı! İslam Memiş gramda 8 bin TL'yi işaret etti 'Ama önce...'

Altın alacakları uyardı! İslam Memiş gramda 8 bin TL'yi işaret etti 'Ama önce...'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.