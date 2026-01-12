SPOR

Trabzonspor'dan Serdar Saatçı sürprizi! Al Nasr'a gönderildi!

Trabzonspor, 22 yaşındaki stoper oyuncusu Serdar Saatçı'yı Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Nasr'a sezon sonuna kadar kiraladı. Anlaşma, Al Nasr'ın 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu içeriyor. Bu beklenmedik transfer, futbol camiasında şaşkınlık yarattı.

Bordo-Mavililer, genç stoperi 2.5 Milyon Euro opsiyonla Birleşik Arap Emirliklerine gönderdi

Trabzonspor, devre arası transfer döneminde sürpriz bir kararla genç stoperi Serdar Saatçı'yı Al Nasr'a kiraladı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ!

Trabzonspor dan Serdar Saatçı sürprizi! Al Nasr a gönderildi! 1

Bordo-mavili kulüpten yapılan resmi açıklamada, 22 yaşındaki oyuncunun 2025-2026 futbol sezonunun ikinci yarısı için Birleşik Arap Emirlikleri ekibine kiralandığı belirtildi. Anlaşmanın detaylarında Al Nasr'ın, Serdar Saatçı'yı 2.5 milyon Euro karşılığında satın alma opsiyonuna sahip olduğu ifade edildi. Ayrıca, oyuncunun tüm maliyetlerinin Al Nasr tarafından karşılanacağı da vurgulandı.

Bu transfer, özellikle Serdar Saatçı'nın Trabzonspor'daki kısa süreli performansı göz önüne alındığında dikkat çekiyor. Bu sezon bordo-mavili formayla sadece 6 maça çıkan genç stoper, beklenen çıkışı yapamamıştı. Teknik direktör ve yönetim, oyuncunun daha fazla forma şansı bulabileceği bir ortamda gelişimini sürdürmesi amacıyla bu kararı aldığı düşünülüyor.

Trabzonspor dan Serdar Saatçı sürprizi! Al Nasr a gönderildi! 1

Al Nasr cephesinde ise bu transfer memnuniyetle karşılandı. Kulüp yetkilileri, Serdar Saatçı'nın potansiyeline inandıklarını ve takıma önemli katkılar sağlayacağını düşünüyor. BAE ekibi, genç oyuncunun savunma hattını güçlendireceğine ve takıma dinamizm katacağına inanıyor.

Transferin gerçekleşmesinin ardından Serdar Saatçı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Trabzonspor'a ve taraftarlarına teşekkür etti. Genç oyuncu, Al Nasr'da başarılı olmak ve yeniden Trabzonspor'a daha güçlü bir şekilde dönmek istediğini belirtti. Saatçı'nın bu açıklamaları, bordo-mavili taraftarlar tarafından olumlu karşılandı.

