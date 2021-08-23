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Trabzonspor'dan sert 'Vitor Hugo' açıklaması! Takımdan ayrılıyor mu? İşte yanıtı

23.08.2021 17:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor, Vitor Hugo’nun takımdan ayrılmak istediği yönündeki haberlerin ardından açıklamalarda bulundu.

Trabzonspor'dan sert 'Vitor Hugo' açıklaması! Takımdan ayrılıyor mu? İşte yanıtı

Süper Lig ekibi Trabzonspor, Brezilyalı stoperi Vitor Hugo’nun takımdan ayrılmak istediği yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

İŞTE O AÇIKLAMA…

Futbolcumuz Vitor Hugo’nun takımdan ayrılmak istediğine dair bazı basın yayın organlarında çıkan haberler hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncularımızın moral ve motivasyonunu bozmaya yönelik haberlere camiamızın itibar göstermemesini önemle rica ederiz.

VİTOR HUGO KİMDİR?

20 Mayıs 1991'de Brezilya'nın Guaraci kentinde doğan Vitor Hugo Franchescoli de Souza, sırasıyla Junior, Santo Andre, Sport Recife, Ituano, Ceara SC, Tombense, America MG, Palmeiras'ta forma giydikten sonra 8 milyon avro bonservis bedeliyle Fiorentina'ya transfer oldu.

2019'da ise yeniden Palmeiras'a 5,5 milyon avro bedelle geri dönen Vitor Hugo, 3,2 milyon avro bedelle 2020'de Trabzonspor'un yolunu tuttu.

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Vitor Hugo
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