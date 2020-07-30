SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Trabzonspor'dan soyunma odasında kolbastı şov

Trabzonspor'dan soyunma odasında kolbastı şov

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 30.07.2020 08:41 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 mağlup ederek 10 yıl aradan sonra 9. kez kupayı kazanan Trabzonspor'da futbolcular, soyunma odasında kupa ile birlikte kolbastı şov yaptı.

Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor’u 2-0 mağlup ederek kupaya uzan taraf oldu.

Karadeniz temsilcisi Türkiye Kupası’nı 9. kez kazanmış olurken, sahada kupayı kaldıran bordo-mavili futbolcular sevinçlerini soyunma odasına taşıyarak kupa ile birlikte kolbastı şov yaptılar.

Takımın Trabzon'lu oyuncuları Abdulkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve Hüseyin Türkmen'in yaptıkları kolbastı şova takım arkadaşları da eşlek etti.

(İHA)

510

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Üniversitede skandal: Cinsel ilişki karşılığında not veriyormuş Üniversitede skandal: Cinsel ilişki karşılığında not veriyormuş
Bakan Kasapoğlu'ndan Trabzonspor'a tebrikBakan Kasapoğlu'ndan Trabzonspor'a tebrik
Sezonun son derbisinde heyecan dorukta!Sezonun son derbisinde heyecan dorukta!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cemal Enginyurt MHP'den ihraç edildi

Cemal Enginyurt MHP'den ihraç edildi

Koronavirüste beklenen aşı müjdesi Ankara'dan geldi! İnsanlarda denenmeye başlanacak

Koronavirüste beklenen aşı müjdesi Ankara'dan geldi! İnsanlarda denenmeye başlanacak

Fenerbahçe bombayı patlattı

Fenerbahçe bombayı patlattı

Beşiktaş'a sürpriz forvet

Beşiktaş'a sürpriz forvet

Beşiktaş'ın eski yengesi yürek hoplattı! İşte o fotoğraf...

Beşiktaş'ın eski yengesi yürek hoplattı! İşte o fotoğraf...

Greg Monroe, Khimki Moskova'da

Greg Monroe, Khimki Moskova'da

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Menajeri Süper Lig devini açıkladı

Menajeri Süper Lig devini açıkladı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Trabzonspor'da teknik direktörlük için 4 aday!

Trabzonspor'da teknik direktörlük için 4 aday!

Trabzonspor şampiyonluk yarışında havlu attı!

Trabzonspor şampiyonluk yarışında havlu attı!

Okuyucu Yorumları 7 yorum
avuntu koca lig gitti
Hele şükür salakça liğ kupasını kaybettikten sonra teselli oldu bu size.
Aynen katılıyorum ligi kaybettiler kol bastı oynuyorlar çok komik yaw
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzonspor'da Eddie Newton seçeneği saklı

Eddie Newton seçeneği saklı

Trabzonspor, havalimanında coşkuyla karşılandı

Trabzonspor coşkuyla karşılandı

Eddie Newton: Çok mutlu olduğumu söyleyebilirim

Eddie Newton'un kupa mutluluğu

Trabzonspor soyunma odasında kolbastı şov

Trabzonspor'dan kolbastı şov

Ağaoğlu'ndan küme düşmenin kaldırılmasına tepki

Ahmet Ağaoğlu'ndan tepki

Türkiye Kupası'nı kazanan Eddie Newton Trabzonspor tarihine geçti

Türkiye Kupası'nı kazanan Eddie Newton Trabzonspor tarihine geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.