Trabzonspor'dan soyunma odasında kolbastı şov

Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda oynanan Ziraat Türkiye Kupası finalinde Alanyaspor’u 2-0 mağlup ederek kupaya uzan taraf oldu.
Karadeniz temsilcisi Türkiye Kupası’nı 9. kez kazanmış olurken, sahada kupayı kaldıran bordo-mavili futbolcular sevinçlerini soyunma odasına taşıyarak kupa ile birlikte kolbastı şov yaptılar.
Takımın Trabzon'lu oyuncuları Abdulkadir Ömür, Abdulkadir Parmak ve Hüseyin Türkmen'in yaptıkları kolbastı şova takım arkadaşları da eşlek etti.
(İHA)
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