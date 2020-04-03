Trabzonspor'dan taraftarına uyarı

Trabzonspor Kulübü, taraftarlarını dolandırıcılara karşı uyardı. Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Trabzonspor Kulübü adına kaşkol veya imzalı forma satmak isteyenlere itibar edilmemesi gerektiği belirtildi.
Kulübün böyle bir satışı olmadığı vurgulanan açıklamada, "Resmi numaralarımız TS Club Danışma Hattı 0850 5321967, Trabzonspor Dergisi Çağrı Merkezi 0212 9811967'dir" ifadesine yer verildi.
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