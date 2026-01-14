Trabzonspor'dan Türkiye Kupası'nda İstanbulspor'a yarım düzine gol!

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ikinci hafta mücadelesinde Trabzonspor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda İstanbulspor’a konuk oldu. Ev sahibi ekip, 29. dakikada Mario Krstovski’nin golüyle karşılaşmada öne geçerek maça etkili bir giriş yaptı.

DEVRE BİTMEDEN YANIT

İstanbulspor’un golünün ardından oyunda dengeyi kuran Trabzonspor, aradığı golü 41. dakikada Ernest Muci ile buldu. Bu golle birlikte ilk yarı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

İSTANBULSPOR 10 KİŞİ KALDI

Karşılaşmanın ikinci yarısında İstanbulspor adına kritik bir an yaşandı. Fahri Kerem Ay, 53. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Bu dakikadan sonra Trabzonspor oyunun kontrolünü tamamen eline aldı.

TRABZONSPOR FARKI AÇTI

Bordo-mavililer, 57. dakikada Arseniy Batagov ve 60. dakikada Ernest Muci’nin golleriyle skoru 3-1’e getirdi. Rakibinin eksik kalmasını iyi değerlendiren Trabzonspor, 70. dakikada Kazeem Olaigbe’nin golüyle farkı üçe çıkardı.

SİKAN’DAN SON BÖLÜMDE İKİ GOL

Oyuna sonradan dahil olan Danylo Sikan, 85 ve 90+1. dakikalarda attığı gollerle skoru belirledi. Trabzonspor sahadan 6-1’lik net bir galibiyetle ayrıldı.

MUCİ DAMGA VURDU

İki gol atan Ernest Muci, Batagov’un golünde yaptığı asistle de karşılaşmanın en etkili isimlerinden biri oldu. Sikan’ın son bölümdeki katkısı ise farklı galibiyeti perçinledi.