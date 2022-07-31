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Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'a esprili gönderme

31.07.2022 12:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lig şampiyonluğundan sonra Süper Kupa’yı da müzesine götüren Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır, “Lige galibiyetle başlamak istiyoruz. Ligde hedefimiz şampiyonluk. İyi ve karakterli oyunculara sahibiz” dedi. Trabzonspor'dan yapılan Uğurcan Çakır paylaşımı ise sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'a esprili gönderme
Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 yenerek Süper Kupa'yı kazanmasının ardından Uğurcan Çakır hakkında hem rakiplerine göndermede bulundu, hem de kaptan Uğurcan Çakır'ın başarılarına mizahi bir dille yaklaştı.

"KUPA KALDIRMAKTAN BEL FITIĞI OLDU ARTIK"

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Uğurcan Çakır
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