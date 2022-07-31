Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'a esprili gönderme

Lig şampiyonluğundan sonra Süper Kupa’yı da müzesine götüren Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır, “Lige galibiyetle başlamak istiyoruz. Ligde hedefimiz şampiyonluk. İyi ve karakterli oyunculara sahibiz” dedi. Trabzonspor'dan yapılan Uğurcan Çakır paylaşımı ise sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 yenerek Süper Kupa'yı kazanmasının ardından Uğurcan Çakır hakkında hem rakiplerine göndermede bulundu, hem de kaptan Uğurcan Çakır'ın başarılarına mizahi bir dille yaklaştı.
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