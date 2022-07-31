Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır'a esprili gönderme

Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 yenerek Süper Kupa'yı kazanmasının ardından Uğurcan Çakır hakkında hem rakiplerine göndermede bulundu, hem de kaptan Uğurcan Çakır'ın başarılarına mizahi bir dille yaklaştı.

"KUPA KALDIRMAKTAN BEL FITIĞI OLDU ARTIK"



