SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor

Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır sonrası sürpriz hamle! Dünya devinin kalecisi için imza an meselesi

Uğurcan Çakır'ı rekor bedelle Galatasaray'a satan Trabzonspor'da kaleci arayışları başlamıştı. Manchester United forması giyen Onana'ya geçtiğimiz günlerde teklif yapan bordo-mavililer yaptığı teklifi artırarak büyük bir adım attı.

Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır sonrası sürpriz hamle! Dünya devinin kalecisi için imza an meselesi
Emre Şen
Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 29 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Trabzonspor'da gündem kaleci transferi... Uğurcan Çakır'ı sürpriz şekilde Galatasaray'a satan bordo-mavililerde yeni isim üstünde karar kılındı ve girişimler başladı.

ANDRE ONANA'YA YAPILAN TEKLİF ARTIRILDI

Trabzonspor dan Uğurcan Çakır sonrası sürpriz hamle! Dünya devinin kalecisi için imza an meselesi 1

Uğurcan Çakır'ın satışının hemen ardından Manchester United'a teklif yapan Trabzonspor'un bu teklifi artırdığı öğrenildi. Fatih Tekke'nin transferine onay verdiği Onana için girişimler hızlandı.

FORMAYI ALTAY BAYINDIR'A KAPTIRDI

Trabzonspor dan Uğurcan Çakır sonrası sürpriz hamle! Dünya devinin kalecisi için imza an meselesi 2

Bir süredir formsuz performansı devam eden Onana, yeni sezonda formasını Altay Bayındır'a kaptırmıştı. Trabzonspor'un ciddi anlamda teklif yaptığı Onana'nın transferine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Toprak Razgatlıoğlu'ndan inanılmaz zafer! Rakibine fark attıToprak Razgatlıoğlu'ndan inanılmaz zafer! Rakibine fark attı
Davinson Sanchez'in dansı gündem oldu!Davinson Sanchez'in dansı gündem oldu!
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Manchester United Uğurcan Çakır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel’den 15 Eylül açıklaması! Bu sözlerle duyurdu: ‘Sadece 6 gün durabilecek…’

Özgür Özel’den 15 Eylül açıklaması! Bu sözlerle duyurdu: ‘Sadece 6 gün durabilecek…’

Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan görevden uzaklaştırıldı

Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan görevden uzaklaştırıldı

Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır sonrası sürpriz hamle! Dünya devinin kalecisi için imza an meselesi

Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır sonrası sürpriz hamle! Dünya devinin kalecisi için imza an meselesi

Aykut Kocaman'dan Saran'a cevap!

Aykut Kocaman'dan Saran'a cevap!

Ataman'ı kızdırdılar! Röportajda tepki gösterdi: "Saçmalık"

Ataman'ı kızdırdılar! Röportajda tepki gösterdi: "Saçmalık"

Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda finalde!

Filenin Sultanları Dünya Şampiyonası'nda finalde!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.