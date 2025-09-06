Trabzonspor'dan Uğurcan Çakır sonrası sürpriz hamle! Dünya devinin kalecisi için imza an meselesi

Trabzonspor'da gündem kaleci transferi... Uğurcan Çakır'ı sürpriz şekilde Galatasaray'a satan bordo-mavililerde yeni isim üstünde karar kılındı ve girişimler başladı.

ANDRE ONANA'YA YAPILAN TEKLİF ARTIRILDI

Uğurcan Çakır'ın satışının hemen ardından Manchester United'a teklif yapan Trabzonspor'un bu teklifi artırdığı öğrenildi. Fatih Tekke'nin transferine onay verdiği Onana için girişimler hızlandı.

FORMAYI ALTAY BAYINDIR'A KAPTIRDI

Bir süredir formsuz performansı devam eden Onana, yeni sezonda formasını Altay Bayındır'a kaptırmıştı. Trabzonspor'un ciddi anlamda teklif yaptığı Onana'nın transferine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor.