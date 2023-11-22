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Trabzonspor’dan Uğurcan’ın sakatlığına ilişkin açıklama

22.11.2023 15:46 | Son Güncelleme:
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Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır’ın milli takımında yaşadığı sakatlık sonrası yapılan kontrollerinde sol diz arka bölgesindeki kas içinde darbeye bağlı kanama tespit edildiği açıklandı.

Trabzonspor’dan Uğurcan’ın sakatlığına ilişkin açıklama
Uğurcan Çakır

Uğurcan Çakır

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın, EURO 2024 Elemeleri D Grubu son maçında Galler ile oynadığı karşılaşmanın 32’nci dakikasında kaleci Uğurcan Çakır, sakatlık yaşadı. Bordo-mavili kulüp, milli eldiven Uğurcan Çakır’ın sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Dr. Ahmet Beşir tarafından yapılan açıklamada, "A Milli Takımımızın Galler ile oynadığı maç sırasında sakatlanarak oyundan çıkan Kaptanımız Uğurcan Çakır’ın durumu milli takım sağlık ekibiyle anında iletişime geçilerek takip edilmiştir.

Oyuncumuzun bugün sponsorumuz hastanede yapılan muayene ve MR görüntülenmesi sonucunda sol diz arka bölgesindeki kas içinde darbeye bağlı kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanılmıştır” ifadelerine yer verildi.

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