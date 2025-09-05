SPOR

Trabzonspor’dan, Wagner Pina’nın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Trabzonspor’da sağ bek oyuncusu Wagner Pina’nın sol uyluk arka adale kas grubunda kısmi yırtık tespit edildi.

Trabzonspor Kulübü Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir, 22 yaşındaki futbolcu Wagner Pina’nın sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Futbol A Takımımızın, Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz sezonunun 4. haftasında Samsunspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Wagner Pina’nın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk arka adale kas grubunda kısmi yırtık, buna bağlı kanama ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır" dedi.

