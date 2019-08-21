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Trabzonspor Daniel Sturridge ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 21.08.2019 17:43 | Son Güncelleme

Ve Trabzonspor, Daniel Sturridge'i resmen açıkladı. Trabzonspor, Daniel Sturridge ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi. Sturridge, Trabzonspor'dan bu sezon 1,5 milyon euro maaş ve 2 milyon euro imza parası alacak.

Trabzonspor Daniel Sturridge ile 2+1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi

Ayrıntılar birazdan...

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Trabzonspor daniel sturridge

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