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Trabzonspor, dayanıklılık testinden geçti

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 05.05.2020 19:11 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Sağlık Kurulu’nun hazırladığı Futbola Dönüş Öneri Protokolü’ndeki maddeler doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'da futbolcular dayanıklılık testlerinden geçti.

Trabzonspor, dayanıklılık testinden geçti

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’ne gelen futbolcular, dörderli oluşan altı grup halinde esneklik, dinamik denge, kalça ve patlayıcı kuvvet ile aerobik dayanıklılık testleri gerçekleştirdi. Tedavileri devam eden Yusuf Sarı ve Ahmet Canbaz’ın yanı sıra karantina süreci süren Alexander Sörloth bugün gerçekleştirilen dayanıklılık testlerinde yer almadı.

Bordo mavili ekip, yarın TFF Futbola Dönüş Öneri Protokolü’nde belirtilen esasları dikkate alarak yine gruplar halinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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