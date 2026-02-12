SPOR

Trabzonspor derbisi öncesi Fenerbahçe'ye müjde! Tedesco'nun eli rahatladı

Fenerbahçe hafta sonu Trabzonspor deplasmanına konuk olurken, sakat oyuncularından müjdeli haber geldi. Sarı-lacivertli takımda derbi öncesi sakatlığı sona eren Levent Mercan görev verilmesi halinde sahada olabilecek.

Trabzonspor derbisi öncesi Fenerbahçe'ye müjde! Tedesco'nun eli rahatladı
Burak Kavuncu
Levent Mercan

Levent Mercan

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, salonda core hareketleriyle başladı.

MAÇ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR!

Trabzonspor derbisi öncesi Fenerbahçe ye müjde! Tedesco nun eli rahatladı 1

Sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

LEVENT MERCAN'DAN İYİ HABER...

Trabzonspor derbisi öncesi Fenerbahçe ye müjde! Tedesco nun eli rahatladı 2

Fenerbahçe'de Trabzonsor maçı öncesi sakat isimlerden Levent Mercan'dan iyi haber geldi. Daha önce sakatlığı için 4-6 hafta arası bir süre belirlenen Mercan, beklenen sürede sahalara geri döndü.

Sakatlığının 5. haftasına giren ve tedavisi tamamlanan Levent Mercan, bugün yapılan antrenmanın ısınma bölümünde takımla birlikte çalıştı. Ardından bireysel çalışmalarına devam etti.

TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYABİLECEKLER...

Trabzonspor derbisi öncesi Fenerbahçe ye müjde! Tedesco nun eli rahatladı 3

Fenerbahçe'de son hafta Gençlerbirliği'ne karşı cezası sebebiyle forma giymeyen Skriniar ile Edson Alvarez sahalara geri dönüyor. Öte yandan sakatlığını atlatan Levent Mercan'da forma verilmesi halinde takımda yer alabilecek. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden A.Brown maçta forma giyemeyecek.

