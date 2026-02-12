Trabzonspor derbisi öncesi Fenerbahçe'ye müjde! Tedesco'nun eli rahatladı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında 14 Şubat Cumartesi günü deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde, teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki idman, salonda core hareketleriyle başladı.

MAÇ HAZIRLIKLARI SÜRÜYOR!

Sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarıyla devam eden antrenman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdi.

Fenerbahçe, Trabzonspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

LEVENT MERCAN'DAN İYİ HABER...

Fenerbahçe'de Trabzonsor maçı öncesi sakat isimlerden Levent Mercan'dan iyi haber geldi. Daha önce sakatlığı için 4-6 hafta arası bir süre belirlenen Mercan, beklenen sürede sahalara geri döndü.

Sakatlığının 5. haftasına giren ve tedavisi tamamlanan Levent Mercan, bugün yapılan antrenmanın ısınma bölümünde takımla birlikte çalıştı. Ardından bireysel çalışmalarına devam etti.

TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYABİLECEKLER...

Fenerbahçe'de son hafta Gençlerbirliği'ne karşı cezası sebebiyle forma giymeyen Skriniar ile Edson Alvarez sahalara geri dönüyor. Öte yandan sakatlığını atlatan Levent Mercan'da forma verilmesi halinde takımda yer alabilecek. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı devam eden A.Brown maçta forma giyemeyecek.