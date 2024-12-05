Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören’den genel kurul değerlendirmesi: “Trabzonspor’un kurumsal gücünü gösterdik”

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trabzonspor Olağan Genel Kurulu üzerine değerlendirmelerde bulundu. Ören, seçim süreci sonrası görüşlerini aktardı.

Kulübümüzün 1 Aralık 2024 tarihlinde gerçekleştirdiği Seçimli Olağan Genel Kurulu’nda;

5 ADAYIN YARIŞTIĞI SİCİL KURULU SEÇİMLERİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI VE DİĞER KURUL SEÇİMLERİNİN ÖNÜNE GEÇMİŞTİR.

Oylamada Sicil Kurulu Başkan adayları;

• Serdar İsaoğlu: 558

• İsmail İnan: 558

• Seykan Gülen: 535

• Hasan Basri Halisçelik: 477

• Kahraman Altuntaş: 383 oy almıştır.

İki adaya da eşit oy çıkması nedeniyle, oylar yeniden sayılmış ve sonuç değişmemiştir. Bu Trabzonspor seçim tarihi açısından bir ilk olup iki adayında 558’er oy aldığı ve eşitliğin bozulmadığı tespit edilmiştir.

Bunun üzerine Tüzük’te eşitlik halinde ne yapılacağına dair açık bir hüküm olmadığından Tüzüğün 93. maddesi uygulanarak Medeni Kanun, Spor Kanunu, Dernekler Kanun’a bakılmış ilgili kanunlarda da eşitlik halinde nasıl bir yol izlenileceğine dair düzenleme bulunamaması üzerine yine Tüzüğün 93. Maddesi uygulanarak diğer yasal mevzuat hükümlerine bakılmış 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimleri Hakkındaki Kanun’un 23. maddesinde eşitlik halinde kazananın kura çekilmesi ile tespit edileceği hükmünün yer aldığı tespit edilmiş ve eşit oy alan adaylar arasında kura çekilerek kazananın belirleneceği Divan Başkanlığı tarafından ilan edilmiştir. Adayların kabulü ile Divan Başkanı tarafından yapılan kura çekimi sonucunda başkanlığa Serdar İSAOĞLU seçilmiştir.

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Yine Yapılan oylamaya 2511’ geçerli oy sayılmış;

• Yönetim Kurulu Başkan Adayı Sn. Ertuğrul Doğan, 1572 oy;

• Denetim Kurulu Başkan Adayı Sn. İsmet Keskin, 751 oy;

• Disiplin Kurulu Başkan Adayı Sn. Haluk Raci Gençosmanoğlu, 707 oy almıştır.

1 Aralık 2024 tarihindeki Seçimli Olağan Genel Kurula katılma hakkı olan 9909 üye içerisinden 2511 üye oy kullanmış ancak bunların büyük bir kısımı - “(Disiplin kuruluna 1804, Denetim kuruluna 1753 ve Yönetim kuruluna 939 üye oy kulanmamıştır. )” Seçime katılanlar Sicil Kurulu seçimine odaklandığından, sadece bu seçim için oy kullanılmıştır; bu durum da seçim sonuçlarının yanlış yorumlanmasına sebep olmuş.

Oysa 4 Aralık 2021 tarihinde yapılan Seçimli Olağan Genel Kurul’a katılma hakkı olan 9,953 üye arasından 1,450 üye genel kurula katılmış ve 1,354 üye geçerli oy kullanmıştır. Sayın Başkan Ahmet Ağaoğlu, bu oylardan 1152 ’sini almıştır.

Ve 25 Mart 2023 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul’a katılma hakkı olan 9,278 üye arasından 1,380 üye Genel Kurula katılmış 1,330 geçerli oy kullanmış, Sayın Başkan Ertuğrul Doğan, bu oylardan 1,157’sini almıştır.

Trabzonspor camiası, geçtiğimiz pazar günü Genel Kurula katılarak kulübün kurumsal işleyişene verdiği önemi bir kez daha ortaya koymuştur.

Bu vesileyle genel kurula katılım sağlayan tüm üyelerimizi kutluyor, yeni seçilen tüm başkan ve kurullarımıza görev süresince başarılar diliyorum.