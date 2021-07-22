Trabzonspor, Djaniny ile kazandı

Trabzonspor, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor ile karşı karşıya geldi.
Trabzonspor'a galibiyeti getiren gol, 35. dakikada Djaniny'den geldi. Bordo mavili ekip maça Erce, Peres, Hugo, Edgar, Trondsen, Berat, Yunus Mallı, Bakasetas, Gervinho, Nwakaeme ve Djaniny 11'iyle çıktı. Karadeniz ekibinin kaptanlığını Nwakaeme yaptı.
Bordo-mavili takımda teknik direktör Abdullah Avcı, ikinci yarıda Fode Koita, Flavio, Yusuf Sarı, Faruk Can Genç, Koray Kılınç, Muhammet Taha Tepe, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Atakan Gündüz, Murat Cem Akpınar ve Tunahan Ergül'e şans verdi.
Trabzonspor, 24 Temmuz günü Başakşehir ile hazırlık maçında karşılaşacak.
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