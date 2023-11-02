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Trabzonspor efsanesi Fatih Tekke açıklamalarıyla gündem oldu: Icardi'den daha yetenekliyim!

02.11.2023 22:48 | Son Güncelleme:
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Trabzonspor efsanelerinden olan ve kariyerini İstanbulspor'da teknik direktör olarak sürdüren Fatih Tekke çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Tekke açıklamasında futbolculuk döneminde Mauro Icardi'den daha yetenekli olduğunu söyledi. İşte detaylar...

Trabzonspor efsanesi Fatih Tekke açıklamalarıyla gündem oldu: Icardi'den daha yetenekliyim!
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Trabzonspor’un unutulmaz golcüsü Fatih Tekke, Kuzey Ekspres gazetesine konuştu. Son olarak İstanbulspor’da teknik direktörlük görevinden ayrılan Tekke, Trabzonspor hayaline, kariyer planına ve Türk futboluna yönelik birçok soruya samimi cevaplar verdi.

Ligimizde son olarak İstanbulspor'u çalıştıran Trabzonspor ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Tekke dobra açıklamalarda bulundu.

"1996 HOCASI BEN OLSAM ŞAMPİYONDUK"

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1996 kadrosunun hocası ben olsam açık ara şampiyon olurduk. Şenol Güneş değil. Topu rakibe vermeyeceğiz hiç. 90 dakika bizde top. Metin abiye ayıp olmasın ama kaleci şarttı o zaman, Kaleci alırdım. Belki bir stoper ve sağbek de alabilirdim o takıma. Alternatifler, yedek kulübesi falan hepsi Milli takım düzeyi. 11'de oynanan 8 tane futbolcu milli takıma gidiyordu.

"AVRUPA'DA HOCA OLSAM TÜRKİYE'DEN KİMSEYİ GÖTÜRMEM"

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Avrupa'da iyi bir takım çalıştırırsam Trabzonspor değil Türkiye'den hiç kimseyi almam... Kimi alabilirim ki. Ama yine de isim söylemem gerekirse Galatasaray’dan yabancı olarak belki Torreira’yı alabilirim. Yerli oyuncu olarak Kerem olabilir, Ferdi olur. Trabzonspor'dan Uğurcan olur ama ayaklarını daha iyi kullanması lazım. Uğurcan'ın şampiyon olduğumuz dönemdeki performansını, Uğurcan istese de bir daha sergileyebileceğini düşünmüyorum. Çünkü dünyada böyle bir örnek yok. Muhteşem ötesi bir şey. Bırakın da o çocuk bazen kötü oynasın ya ne olur. Şuan toparladı ve iyi oynamaya başladı. Allah nasip ederse inşallah uluslararası liglerde ve milli takımlarda çok iyi oynarsa istediği değeri bulacaktır.

"ICARDİ'DEN DAHA YETENEKLİYİM"

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Trabzonspor'un mevcut şartlarda Fenerbahçe ve Galatasaray'ı geçmesinin zor olduğunu söyleyen Tekke, Icardi için de çarpıcı bir söz söyledi. Ben ondan daha yetenekliyim. Icardi inanılmaz iyi ama özellik olarak saydığın zaman tabii ki benden aşağıda kalır. Şimdi Galatasaraylılar kızacak bize ama gerçek bu.

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