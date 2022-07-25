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Trabzonspor Empoli'ye 1-0 mağlup oldu! Fırtına'dan tatsız prova

25.07.2022 20:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren son şampiyon Trabzonspor, dördüncü hazırlık maçında İtalyan ekibi Empoli ile karşı karşıya geldi. Mücadelede gülen taraf 1-0'lık skorla Empoli oldu. İtalyan ekibinin tek golü karşılaşmanın 14. dakikasında Mattia Destro'dan geldi. İşte detaylar...

Trabzonspor Empoli'ye 1-0 mağlup oldu! Fırtına'dan tatsız prova

Yeni sezonda şampiyonluğunu perçinlemek isteyen Trabzonspor, yeni sezon öncesi oynadığı dördüncü hazırlık maçında İtalyan ekibi Empoli ile karşı karşıya geldi. Daha önce oynadığı hazırlık maçlarından 1 galibiyet, 1 beraberlik 1 de mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, Empoli karşısında çıktığı mücadeleden 1-0 mağlubiyetle ayrıldı.

TEK GOL DESTRO'DAN!

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Karşılaşmanın tek golü 14. dakikada 31 yaşındaki İtalyan oyuncu Mattia Destro'nun ayağından geldi. Bordo-Mavili ekip Süper Lig'de sezonu 30 Temmuz tarihinde sahasında Sivasspor karşısında oynacağı mücadele ile açacak.

TRABZONSPOR- EMPOLI İLK 11'LER

Trabzonspor:Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Denswil, Eren, Doğucan, Siopis, Yusuf Erdoğan, Abdülkadir, Kouassi, Djaniny.

Empoli: Vicario; Stojanovic, Viti, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Bandinelli; Bajrami, Destro, Satriano

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