Trabzonspor Empoli'ye 1-0 mağlup oldu! Fırtına'dan tatsız prova

Yeni sezonda şampiyonluğunu perçinlemek isteyen Trabzonspor, yeni sezon öncesi oynadığı dördüncü hazırlık maçında İtalyan ekibi Empoli ile karşı karşıya geldi. Daha önce oynadığı hazırlık maçlarından 1 galibiyet, 1 beraberlik 1 de mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, Empoli karşısında çıktığı mücadeleden 1-0 mağlubiyetle ayrıldı.
Karşılaşmanın tek golü 14. dakikada 31 yaşındaki İtalyan oyuncu Mattia Destro'nun ayağından geldi. Bordo-Mavili ekip Süper Lig'de sezonu 30 Temmuz tarihinde sahasında Sivasspor karşısında oynacağı mücadele ile açacak.
TRABZONSPOR- EMPOLI İLK 11'LER
Trabzonspor:Uğurcan, Dorukhan, Hugo, Denswil, Eren, Doğucan, Siopis, Yusuf Erdoğan, Abdülkadir, Kouassi, Djaniny.
Empoli: Vicario; Stojanovic, Viti, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Bandinelli; Bajrami, Destro, Satriano
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