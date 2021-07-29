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Trabzonspor, Emre Mor'u da kadrosuna katıyor

29.07.2021 20:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bordo-Mavililer'de transfer harekatı son sürat devam ediyor. Caleb Ekuban'ın satışı için Genoa ile prensipte anlaşmaya varıldı. Trabzonspor, Ekuban için 2.3 milyon euro alacak. Bugün Beşiktaş'tan ayrılan Dorukhan'la da tüm konularda anlaşmaya varıldı. Son olarak Emre Mor bombası geldi. Karadeniz ekibi, Emre Mor'un kulübü Celta Vigo ile görüşmelere başladı.

Trabzonspor, Emre Mor'u da kadrosuna katıyor

Trabzonspor'un transfer gündeminde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Bordo-Mavililer, bu sezon şampiyonluk hedefliyor.Gervinho, Hamsik, Peres transferleriyle dikkat çeken Trabzonspor, son olarak Dorukhan Toköz'ü de bitirdi. Dorukhan Trabzonspor'dan 10 milyon TL ücret alacak, 8 numaralı formayı giyecek.

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EKUBAN GENOA'YA

Trabzonspor, Avrupa'ya gitmek isteyen Ekuban'a da zorluk çıkartmıyor. Genoa ile Caleb Ekuban için 2.3 milyon euro bedele el sıkışıldı.

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SÜRPRİZ EMRE MOR

Kendini yeniden bulmak isteyen Emre Mor, Trabzonspor'a önerildi. Menajer Mino Raiola, bu transferin uygun şartlarda bitirilebileceğini iletti.Bordo-Mavililer, İspanyol ekibi Celta Vigo ile görüşmelere başladı. Emre Mor ile anlaşma sağlayan bordo-mavililer, Celta ile anlaşması durumunda bu transfer gerçekleşecek.


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Anahtar Kelimeler:
Emre Mor Trabzonspor
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