Trabzonspor, Emre Mor'u da kadrosuna katıyor

Trabzonspor'un transfer gündeminde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Abdullah Avcı yönetimindeki Bordo-Mavililer, bu sezon şampiyonluk hedefliyor.Gervinho, Hamsik, Peres transferleriyle dikkat çeken Trabzonspor, son olarak Dorukhan Toköz'ü de bitirdi. Dorukhan Trabzonspor'dan 10 milyon TL ücret alacak, 8 numaralı formayı giyecek.

EKUBAN GENOA'YA

Trabzonspor, Avrupa'ya gitmek isteyen Ekuban'a da zorluk çıkartmıyor. Genoa ile Caleb Ekuban için 2.3 milyon euro bedele el sıkışıldı.

SÜRPRİZ EMRE MOR

Kendini yeniden bulmak isteyen Emre Mor, Trabzonspor'a önerildi. Menajer Mino Raiola, bu transferin uygun şartlarda bitirilebileceğini iletti.Bordo-Mavililer, İspanyol ekibi Celta Vigo ile görüşmelere başladı. Emre Mor ile anlaşma sağlayan bordo-mavililer, Celta ile anlaşması durumunda bu transfer gerçekleşecek.



