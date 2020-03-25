Trabzonspor en çok şutu Kayserispor maçında çekti

Süper Lig’de bu sezon oynadığı 26 maçta 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde eden Trabzonspor, 53 puanla averajla lider durumda yer alıyor.

Bordo-mavililer bu sezon ligde oynadığı maçlarda en çok şutu Kayserispor’u 6-2 mağlup ettiği karşılaşmada çekti. Karadeniz ekibi söz konusu karşılaşmada 31 şut çekerken bu şutların 13’ü isabetli oldu. Bordo-mavililer en az şutu ise Gaziantep FK ile deplasmanda 1-1 berabere kaldığı maçta 6 şutla atarken, söz konusu maçta 2 şutu kaleyi buldu.

TOPA SAHİP OLMAK

Trabzonspor’un sahasında Kasımpaşa’yı 6-0 yendiği maç en çok topa sahip olduğu müsabaka oldu. Yüzde 62 topa sahip olan bordo-mavililerin en az topa sahip olduğu maç ise İstanbul’da Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldığı maç oldu. Bu maçta Karadeniz ekibi yüzde 31 oranında meşin yuvarlağa sahip oldu.

PAS TRAFİĞİ

Trabzonspor bu sezon ligde oynadığı 26 maçta en iyi pas trafiğini sahasında Kayserispor’u 6-2 mağlup ettiği karşılaşmada yakaladı. Yüzde 90’lık bir performans yakalayan Alanyaspor’u sahasında 1-0 yendiği maç ise Karadeniz ekibinin yüzde 68’lik oranla en az pas trafiği yakaladığı maç oldu.