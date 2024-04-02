Trabzonspor, eski Galatasaraylı Emre Akbaba'yı transfer etmek üzere!

Trabzonspor'dan sürpriz bir hamle geldi. Adana Demirspor forması giyen Emre Akbaba ile prensip anlaşmasına varan bordo-mavililer yeni sezon için ilk hamlesini yapmak üzere...

1 YIL OPSİYONU BULUNUYOR

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Emre Akbaba'nın 1 yıl opsiyonu bulunuyor. Bu opsiyonu kaldırmak için kulüple görüşmelere başlayan Emre Akbaba, Adana Demirspor'u ikna etmesi halinde bedelsiz olarak Trabzonspor'a transfer olacak.

ABDULLAH AVCI İSTEDİ

Abdullah Avcı'nın, Bakasetas'ın ayrılığı sonrası istediği Emre Akbaba transferi kısa süre içinde resmen açıklanacak.





