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Trabzonspor, eski Galatasaraylı Emre Akbaba'yı transfer etmek üzere!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
02.04.2024 07:49
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Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, Emre Akbaba'yı gündemine aldı. 31 yaşındaki oyuncuyla prensip anlaşmasına varan bordo-mavililer, Adana Demirspor ile görüşmelere başladı.

Trabzonspor, eski Galatasaraylı Emre Akbaba'yı transfer etmek üzere!
Emre Akbaba

Emre Akbaba

TR Türkiye
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Trabzonspor'dan sürpriz bir hamle geldi. Adana Demirspor forması giyen Emre Akbaba ile prensip anlaşmasına varan bordo-mavililer yeni sezon için ilk hamlesini yapmak üzere...

1 YIL OPSİYONU BULUNUYOR

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Sözleşmesi sezon sonunda bitecek Emre Akbaba'nın 1 yıl opsiyonu bulunuyor. Bu opsiyonu kaldırmak için kulüple görüşmelere başlayan Emre Akbaba, Adana Demirspor'u ikna etmesi halinde bedelsiz olarak Trabzonspor'a transfer olacak.

ABDULLAH AVCI İSTEDİ

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Abdullah Avcı'nın, Bakasetas'ın ayrılığı sonrası istediği Emre Akbaba transferi kısa süre içinde resmen açıklanacak.

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