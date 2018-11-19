SPOR

Trabzonspor Fabri'yi transfer listesinin ilk sırasına yazdı!

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 19.11.2018 14:37 | Son Güncelleme

Trabzonspor'da transfer çalışmaları hız kazandı. Takımın kaptanı ve yılladır değişmez 1 numarası olan Onur Kıvrak'ın süresiz kadro dışı kalması sonrasında kaleye takviye yapmayı düşünen bordo-mavililerde listenin ilk sırasında Fabri var.  

Trabzonspor Fabri'yi transfer listesinin ilk sırasına yazdı!

Trabzonspor, Fulham'da kadroya girmekte zorlanan İspanyol kaleciyi kiralamak için devre arasında İngiltere'ye çıkarma yapmaya hazırlanıyor. 

Trabzon yerel basınından Günebakış Gazetesi'nin haberine göre; Karadeniz ekibi, Fulham'da umduğunu bulamayan ve sezon başından bu yana sadece 2 maça çıkan file bekçisini satın alma opsiyonuyla kiralamak için girişimlere başlayacak.  

BU SENE BAŞI FULHAM'A GİTTİ

2016 yazında Beşiktaş'a transfer olduktan sonra başarılı bir performans sergileyen İspanyol kaleci bu sezon başında 6 milyon euro bonservis bedeliyle İngiltere'nin Fulham takımına transfer olmuştu. 

Ada'da istediği forma şansını bulamayan 30 yaşındaki kalecinin de tekrardan Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı ve teklif gelmesi halinde değerlendirmeye alacağı öğrenildi.

ONUR YURT DIŞINDA TAKIM BAKIYOR

Kaptanı olduğu takımda bir anda kadro dışı kalan kaleci Onur Kıvrak, kariyerine yurt dışında devam etmek istiyor.Türkiye'de Trabzon dışında bir takımda forma giymeyi istemeyen tecrübeli kalecinin menajeri Rusya, Almanya ve İskoçya'dan takımlarla temas kurdu.

Beşiktaş-Fabri-İle-Vedalaşıyor

WhatsApp'taki bomba özellik Facebook Messenger'da!WhatsApp'taki bomba özellik Facebook Messenger'da!
Burak Yılmaz hedefine ABD'yi koyduBurak Yılmaz hedefine ABD'yi koydu
Serkan Balcı: Burak Yılmaz, İstanbul'a gelecektirSerkan Balcı: Burak Yılmaz, İstanbul'a gelecektir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Fabri fulham

En Çok Okunan Haberler

Kars'ta CHP'nin belediye başkan adayı Naif Alibeyoğlu mu olacak?

Kars'ta CHP'nin belediye başkan adayı Naif Alibeyoğlu mu olacak?

Hadise paylaştığı yatak pozlarıyla dikkat çekti!

Hadise paylaştığı yatak pozlarıyla dikkat çekti!

Lucescu dönemi sona eriyor! Yerine gelecek isim...

Lucescu dönemi sona eriyor! Yerine gelecek isim...

Ve Fenerbahçe'yi açıkladı! Gomis...

Ve Fenerbahçe'yi açıkladı! Gomis...

Denizli'den çılgın şampiyonluk kehaneti!

Denizli'den çılgın şampiyonluk kehaneti!

G.Saray'a 'Yeni Messi' diye gelmişti! Şimdiki takımına inanamayacaksınız

G.Saray'a 'Yeni Messi' diye gelmişti! Şimdiki takımına inanamayacaksınız

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trabzonspor Fabri'yi transfer listesinin ilk sırasına yazdı!

Trabzonspor Fabri'yi transfer listesinin ilk sırasına yazdı!

Burak Yılmaz hedefine ABD'yi koydu

Burak Yılmaz hedefine ABD'yi koydu

Serkan Balcı: Burak Yılmaz, İstanbul'a gelecektir

Serkan Balcı: Burak Yılmaz, İstanbul'a gelecektir

İşte Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak'ın kadro dışı kalma sebebi

İşte Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak'ın kadro dışı kalma sebebi

Trabzonspor'da teknik heyete de ceza kesildi

Trabzonspor'da teknik heyete de ceza kesildi

Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi

Trabzonspor PFDK'ya sevk edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.