TRABZONSPOR FENERBAHÇE DERBİSİ CANLI İZLE! Süper Lig maçı TOD TV ile ücretsiz! TOD TV Trabzonspor Fenerbahçe maçı ÜCRETSİZ CANLI yayın!

Trabzonspor Fenerbahçe maçı için geri sayım sürüyor. Maç, bugün Medical Park Stadyumu’nda oynanacak. Maçta, Hakem Halil Umut Meler'in düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Suat Aslanboğa olarak açıklandı. Maç beIN Connect uygulamasının yeni adı olan TOD TV'de ücretsiz ve canlı yayınlanacak. Peki Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı bugün (24 Aralık 2022 Cumartesi) oynanacak.

Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu’nda Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Maç, saat 19:00'da başlayacak.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Spor Toto Süper Lig'in yayıncısı beIN Sports, internet üzerinden canlı maç izleme imkanının sunulduğu beIN Connect uygulamasının adını TOD olarak değiştirdi.

Bu yenilik ile birlikte futbolseverlere uygulamanın deneyimini sunmak için Trabzonspor Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği muhteşem derbi ücretsiz olarak yayınlanacak!

Trabzonspor Fenerbahçe ve haftanın tüm Süper Lig maçlarını ücretsiz izlemek için TOD'e üye olmak gerekiyor.

TRABZONSPOR İLE FENERBAHÇE SÜPER LİG'DE 132. KEZ KOZLARINI PAYLAŞACAK!

Trabzonspor ile Fenerbahçe 24 Aralık 2022 Cumartesi günü 132. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974 tarihinde yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan ve 49 yıla yakın süren rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 8 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Rekabette 98 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 131 maçtan 50'sini Fenerbahçe kazanırken, Trabzonspor 42 galibiyet elde etti. Taraflar 39 karşılaşmada eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin toplam 165 golüne, Trabzonspor 146 golle cevap verdi.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI TAKİP



