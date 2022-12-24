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TRABZONSPOR FENERBAHÇE DERBİSİ CANLI İZLE! Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? TOD TV TS FB maçı ücretsiz canlı izle!

24.12.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trabzonspor ile Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig 15. haftasında Medical Park Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Jorge Jesus'un çalıştırdığı sarı lacivertliler 29 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Bu maç aynı zamanda Abdullah Avcı ile Portekizli Teknik Direktör Jorge Jesus'un ilk düellosu olacak. TOD TV'den de yayınlanacak olan maçın saati ve kanalı merak konusu oldu. Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı izle araştırılıyor. Peki, Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

TRABZONSPOR FENERBAHÇE DERBİSİ CANLI İZLE! Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat kaçta, hangi kanalda? TOD TV TS FB maçı ücretsiz canlı izle!

Trabzonspor, Fenerbahçe'yi Süper Lig'in 15. haftasında bugün (24 Aralık 2022 Cumartesi) konuk edecek. Karadeniz ekibine konuk olacak olan Sarı lacivertliler rakibini yenerek liderliğini korumayı amaçlıyor. Öte yandan Spor Toto Süper Lig'in yayıncısı beIN Sports beIN Connect uygulamasının adını TOD olarak değiştirdi. Bugünkü derbiye ilişkin bir açıklamada bulunuldu. Dev derbi ücretsiz yayınlanacak. Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı izle ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. İşte Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı takip ekranı...

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TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı bugün (24 Aralık 2022 Cumartesi) oynanacak.

Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu’nda Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Maç, saat 19:00'da başlayacak.

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TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

Spor Toto Süper Lig'in yayıncısı beIN Sports, internet üzerinden canlı maç izleme imkanının sunulduğu beIN Connect uygulamasının adını TOD olarak değiştirdi.

Bu yenilik ile birlikte futbolseverlere uygulamanın deneyimini sunmak için Trabzonspor Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği muhteşem derbi ücretsiz olarak yayınlanacak!

Trabzonspor Fenerbahçe ve haftanın tüm Süper Lig maçlarını ücretsiz izlemek için TOD'e üye olmak gerekiyor.

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TRABZONSPOR İLE FENERBAHÇE SÜPER LİG'DE 132. KEZ KOZLARINI PAYLAŞACAK!

Trabzonspor ile Fenerbahçe 24 Aralık 2022 Cumartesi günü 132. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974 tarihinde yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan ve 49 yıla yakın süren rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 8 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Rekabette 98 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 131 maçtan 50'sini Fenerbahçe kazanırken, Trabzonspor 42 galibiyet elde etti. Taraflar 39 karşılaşmada eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin toplam 165 golüne, Trabzonspor 146 golle cevap verdi.

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TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI CANLI TAKİP


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