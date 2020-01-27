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Trabzonspor - Fenerbahçe maçı favorisi belli oldu

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 27.01.2020 17:23 | Son Güncelleme

Trabzonspor - Fenerbahçe maçının iddaa oranları açıklandı. Dev maçta favori Trabzonspor olarak gösterildi...

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı favorisi belli oldu

Süper Lig'in 20. haftasında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçı öncesinde iddaa risk yönetimi oranları açıkladı.

Karşılaşmayı Trabzonspor'un kazanmasına 2.15 oran verilirken, Fenerbahçe'nin galibiyeti için ise 2.40 oran belirlendi. Karşılaşmanın berabere bitmesine ise 3.15 oran biçildi.

Mücadelenin 2.5 üst bitmesine 2.05 oran verilirken, 2.5 alt için ise 1.45 alt belirlendi.

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