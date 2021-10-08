Trabzonspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürüyor

Trabzonspor, Süper Lig'in 9. haftasında 17 Ekim Pazar günü Fenerbahçe ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde günün ilk antrenmanına oyuncular fitness salonunda mobilizasyon, aktivasyon, core ve genel kuvvet çalışmalarıyla başladı.

Pas çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ile son buldu.

Bordo-mavili takım akşam yapacağı antrenmanla Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürecek.

