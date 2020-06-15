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Trabzonspor, Fenerbahçe maçı için İstanbul'a geldi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 15.06.2020 22:11 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş karşılaşmasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Trabzonspor, İstanbul’a geldi.

Trabzonspor, Fenerbahçe maçı için İstanbul'a geldi

TK3261 sefer sayılı uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na gelen bordo mavilileri taraftarları karşıladı. Takımlarını karşılamaya gelen taraftarlara polis ekipleri sosyal mesafeye uymaları konusunda sürekli uyarılarda bulundu. Polis eşliğinde Sabiha Gökçen’den ayrılan takım, konaklayacakları otele gitti.

Koronavirüs önlemleri kapsamında borda-mavililerin maske kuralına uydukları görüntülendi.

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