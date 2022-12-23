Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri!

Trabzonspor, Fenerbahçe'yi Süper Lig'in 15. haftasında konuk edecek. Maç yarın oynanacak. Sarı-Lacivertliler, rakibini yenerek liderliğini sürdürmeyi hedefliyor. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Çimen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Suat Aslanboğa olarak açıklandı. Peki, Trabzonspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Trabzonspor Fenerbahçe maçı ile ilgili detaylar...

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 24 Aralık 2022 Cumartesi günü oynanacak.

Trabzonspor, Şenol Güneş Spor Kompleksi Akyazı Stadyumu’nda Fenerbahçe'yi konuk edecek.

Maç, saat 19:00'da başlayacak.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR İLE FENERBAHÇE SÜPER LİG'DE 132. KEZ KOZLARINI PAYLAŞACAK!

Trabzonspor ile Fenerbahçe 24 Aralık 2022 Cumartesi günü 132. kez karşı karşıya gelecek.

Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974 tarihinde yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan ve 49 yıla yakın süren rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 8 farkla üstünlüğü bulunuyor.

Rekabette 98 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere toplam 131 maçtan 50'sini Fenerbahçe kazanırken, Trabzonspor 42 galibiyet elde etti. Taraflar 39 karşılaşmada eşitliği bozamadı.

Fenerbahçe'nin toplam 165 golüne, Trabzonspor 146 golle cevap verdi.

TRABZONSPOR'DA EKSİKLİKLER

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Stefano Denswil ve Serkan Asan sakatlıkları nedeniyle oynayamayacak.

Bruno Peres ise lisansı olmadığı için maçta yer almayacak.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Joao Pedro ve Alioski, bu karşılaşmada oynayamacak.

