Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylarla mahkeme kararını açıkladı! İşte verilen cezalar...

Trabzon’da oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası çıkan olaylara ilişkin davada karar açıklandı. Fenerbahçe futbolcuları Bright Osayi-Samuel, İrfan Can Eğribayat ve Jayden Oosterwolde adli para cezasına çarptırılırken hükmün açıklanması geri bırakıldı. Olaylara karışan taraftarlar için de karar verildi. İşte detaylar...

Cevdet Berker İşleyen

Trabzon'da oynanan ve olaylarla gündeme gelen Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası açılan davada karar çıktı. Fenerbahçe ve Trabzonspor cephesinden isimlerin yer aldığı dosyada futbolculara adli para cezaları verilirken, hükmün açıklanması geri bırakıldı.

FUTBOLCULARA PARA CEZASI

Mahkeme, Bright Osayi-Samuel hakkında “kasten yaralama” suçunu iki kez işlediği gerekçesiyle önce 360 gün adli para cezası verdi. Ceza daha sonra 300 güne indirilerek 12 bin lira olarak belirlendi ve hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Jayden Oosterwolde ile İrfan Can Eğribayat için ise başlangıçta 120 gün olarak belirlenen cezalar, olayın spor alanında gerçekleşmesi nedeniyle artırıldı. Daha sonra indirime gidilerek her iki oyuncuya da 6’şar bin lira adli para cezası verildi ve yine hükmün açıklanması geri bırakıldı.

TARAFTARLARIN CEZASI...

Yargılanan Trabzonsporlu taraftarlardan H.Ç’ye 4 bin 480 lira, R.B. ve K.O’ya ise 6’şar bin lira adli para cezası verildi. Mahkeme, üç sanık için de hükmün açıklanmasını geri bırakırken, spor alanlarına giriş yasağı uygulanmasına karar verdi.

Ayrıca sanıklar hakkında “yetkisiz olarak müsabaka alanına girme” suçundan verilen 3’er aylık hapis cezaları, 2 ay 15 güne indirildi. Bu cezalar için de hükmün açıklanması geri bırakıldı.

BATSHUAYI DOSYASI AYRILDI

Savunması alınamayan ve hakkında yakalama kararı bulunan Michy Batshuayi ile ilgili dosya ise ayrıldı. Mahkeme, oyuncu hakkındaki yargılamanın ve yakalama sürecinin devam etmesine hükmetti.

