Trabzonspor Fenerbahçe maçı ÜCRETSİZ mi, saat kaçta? TOD TV Trabzonspor Fenerbahçe derbisi CANLI ve ÜCRETSİZ nasıl izlenir?

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında lider Fenerbahçe deplasmanda Trabzonspor'la karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe, 2022 FIFA Dünya Kupası sebebiyle lige verilen aranın ardından ilk Spor Toto Süper Lig maçına, yarın deplasmanda Trabzonspor karşısında çıkmış olacak. Heyecanla beklenen derbinin detayları ise tüm futbol takipçileri tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı ve ücretsiz nasıl izlenir? İŞte tüm detaylar...

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI ÜCRETSİZ Mİ, SAAT KAÇTA?

Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin canlı yayın bilgileri belli oldu.Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak 15. hafta karşılaşmasını, hakem Halil Umut Meler yönetecek.

TOD TV TRABZONSPOR FENERBAHÇE DERBİSİ ÜCRETSİZ VE CANLI NASIL İZLENİR?

Trabzonspor Fenerbahçe derbisi beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. Spor Toto Süper Lig'in yayıncısı beIN Sports, internet üzerinden canlı maç izleme imkanının sunulduğu beIN Connect uygulamasının adını TOD olarak değiştirdi.

Bu yenilik ile birlikte futbolseverlere uygulamanın deneyimini sunmak için Trabzonspor Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği muhteşem derbi ücretsiz olarak yayınlanacak.

Trabzonspor Fenerbahçe ve haftanın tüm Süper Lig maçlarını ücretisz izlemek için TOD'e üye olmak gerekiyor.

