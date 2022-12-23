beIN Media Group, yatırımlarına bir yenisini daha ekledi ve TOD TV’yi Türkiye’deki izleyicilerinin beğenisine sundu. Birçok özel içerik artık TOD TV’de sporseverlerle buluşacak. beIN Connect’teki tüm hizmetlere TOD TV adresinden ulaşabilirsiniz. Bu kapsamda TOD Bein connect üyelik ücreti ne kadar, kaç TL? TOD TV ÜCRETSİZ nasıl izlenir? soruları da gündeme geldi. İşte konu hakkında tüm detaylar...

TOD BEİN CONNECT ÜYELİK ÜCRETİ NE KADAR?

beIN Connect üzerinden hizmet veren beIN Media Group, TOD’a geçiş yaptı. TOD, todtv.com.tr web sitesi, TOD mobil uygulamaları ve TV uygulamaları üzerinden Türkiye’deki kullanıcılara hizmet vermeye başladı. beIN Connect paketlerine abone kullanıcılar, ek ücret ödemeden TOD'u kullanabilecekler.

Filmden diziye, çizgi filmden spora izlemek istediğin her şey TOD Tv'de yer alıyor. TOD TV eğlence paketi 19,90 TL'den, spor paketleri ise 39 TL'den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

TOD TV ÜCRETSİZ NASIL İZLENİR?

Spor Toto Süper Lig 15. Hafta tüm maçları, Süper Lig paketleri ile hediye. TOD TV'de Spor Toto Süper Lig 23-24-25 Aralık tarihlerinde ücretsizdir.

Kampanya 23-24-25 Aralık tarihlerinde, https://www.todtv.com.tr/ sitesinden TOD'a üye olma şartı ile geçerlidir. TOD üyeliği 26 Aralık 23:59'a kadar iptal edilmediği takdirde, seçilen paket üzerinden ücretlendirme başlayacaktır.

